Ruby Quater per Berlusconi, Spinelli: "Tredici Olgettine ancora a libro paga"

Si apre il Ruby quater. Berlusconi indagato: 13 Olgettine 'a libro paga' sino a pochi mesi fa

Nuove accuse a Silvio Berlusconi nell'ambito della vicenda Ruby. Il leader di Forza Italia e' stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Milano per alcune consegne di denaro in contanti, attraverso il ragioniere Giuseppe Spinelli, avvenute fino a pochi mesi fa.

Sarebbero almeno 13 le ragazze ospiti alle cene ad Arcore a cui Silvio Berlusconi continua a elargire denaro per lo piu' in contanti. Lo ha messo 'nero su bianco' Spinelli, l'uomo addetto ai pagamenti delle 'olgettine', sentito nelle settimane scorse dai pm di Milano nel nuovo capitolo dell'infinita saga giudiziaria 'Ruby'. Spinelli racconta di avere effettuato versamenti fino al novembre scorso, su indicazione dell'ex Cavaliere, a Giovanna Rigato, Elisa Toti, Aris Espinosa, Miriam Loddo, Ioana Visan, Silvia Trevaini, Ioana Claudia Amarghiolae, una delle gemelle De Vivo, Manuela Ferrera, Barbara Guerra, Alessandra Sorcinelli, Iris Berardi, Raissa Skorkina. Sono tutte imputate o indagate nel procedimento Ruby ter. Le cifre che hanno ricevuto si aggirano sui 2500 euro mensili piu' dei lauti 'extra'. Spinelli ha detto ai magistrati che Berlusconi aiuta non solo queste ragazze, ma anche altre.

Ok dei giudici: Silvio Berlusconi testimone nel processo contro Emilio Fede

Silvio Berlusconi dovrà nel frattempo testimoniare nel processo milanese a carico di Emilio Fede, accusato di concorso in bancarotta fraudolenta insieme a Lele Mora, che ha già patteggiato 1 anno e 6 mesi, per la vicenda del prestito del 2010 da 2 milioni e 750 mila euro all'ex talent scout da parte dell'ex premier (non indagato). Lo hanno deciso i giudici accogliendo la richiesta del pm Eugenio Fusco di citare, tra i testi indicati nella sua lista, anche il leader di FI.

"L'esame di Berlusconi - ha chiarito Fusco, programmando con i giudici i tempi previsti per le audizioni dei testimoni - non dovrebbe essere lungo, una trentina di minuti basteranno e verterà sulle ragioni del prestito". I soldi che l'ex Cav (tramite il suo ragioniere di fiducia Giuseppe Spinelli) versò a Mora per salvare dal fallimento, avvenuto nell'aprile 2011, la sua Lm Management, sarebbero stati distratti, secondo l'accusa, dall'ex talent scout e da Fede. In particolare Fede avrebbe, secondo l'accusa, tenuto per sé oltre un milione.