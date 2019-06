Ruby ter, l'Olgettina: "Nè soldi nè case: voglio patteggiare e pulirmi"

"Non voglio soldi, non voglio case, voglio patteggiare e pulirmi". Sono parole pronunciate da Marysthelle Polanco in un audio del 2014 depositato dalla Procura di Milano tra le richieste di prova nel processo 'Ruby ter' a carico di Silvio Berlusconi e di altri 28 imputati con al centro l'accusa di corruzione in atti giudiziari. In seguito, Polanco non ha patteggiato ma ha intenzione, come riferisce il suo legale Paolo Maria Cassamagnaghi, di presentarsi in aula e raccontare la sua verita'. "Ora patteggiare non e' piu' possibile perche' non ci sono piu' i termini di legge - spiega il difensore, subentrato da circa un anno nella difesa della modella - ma la mia assistita spieghera' la sua versione dei fatti".

A margine di un'udienza del processo Ruby ter dell'aprile scorso, Marysthell Polanco, la ragazza che si travestiva ad Arcore da Ilda Boccassini con toga e parrucca fulva, aveva espresso l'intenzione di raccontare la 'sua' verita'. "Ho deciso di dire le cose come stanno, e' cambiato tanto nella mia vita - erano state le sue parole - Ora sono madre di tre figli e la mia versione sulle cene potrebbe essere diversa".

Parlando coi cronisti fuori dall'aula, la modella dominicana aveva aperto a un possibile cambio di rotta rispetto a quello che aveva sempre sostenuto, e cioe' che a Villa San Martino andassero in scena spettacoli di burlesque. Nulla a che vedere col contesto di prostituzione delineato invece dalla sentenza definitiva che ha portato alla condanna di Emilio Fede e Nicole Minetti.

Polanco e' stata interrogata in Questura nei mesi scorsi dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e da Luca Gaglio, i magistrati dell'accusa nel caso Ruby ter. "Quello che gli ho detto deve restare segreto perche' sono indagata - aveva detto Polanco - ma io desidero essere pulita con me stessa, di quello che dicono gli altri non mi e' mai interessato. A mia figlia piu' grande di 13 anni ho spiegato le cose come stanno, per me la famiglia e' la cosa piu' importante".

Nell'audio, non ancora trascritto, Polanco parla col suo ex legale che la invita a temporeggiare sulla scelta di patteggiare. Secondo l'attuale difesa della Polanco, il 'vocale' va letto assieme a una lettera, sempre del 2014 e gia' emersa alle cronache, in cui Polanco scriveva all'allora magistrato che conduceva le indagini, Ilda Boccassini, di volere patteggiare. Ora la modella viene considerata da Siciliano e Boccassini come una possibile carta vincente per l'accusa se, come tutto fa pensare, si presentera' in aula per discostarsi dalla sua precedente versione che le cene a Villa San Martino non erano spettacoli di burlesque, ma contesti a sfondo sessuale simili a quelli descritti dalla Procura e consolidati nelle sentenze dei primi processi