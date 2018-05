Ruby ter: Siena, rinvio udienza al 26 luglio per lo sciopero degli avvocati

Ruby ter: Siena, rinvio udienza a 26 luglio per sciopero avvocati

E' stata nuovamente rinviata al prossimo 26 luglio l'udienza del filone 'Ruby ter' che vende coinvolti Silvio Berlusconi e il pianista Danilo Mariani. La decisione del tribunale, presieduto da Ottavio Mosti, e' conseguente allo sciopero degli avvocati. In questa tranche di inchiesta l'ex premier e' stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione in atti giudiziari dal gip di Siena Roberta Malavasi.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Berlusconi avrebbe effettuato un pagamento in favore di Danilo Mariani, che suonava il pianoforte alle feste organizzate nella villa di Arcore per indurlo, secondo l'accusa, a rendere falsa testimonianza nell'ambito dell'inchiesta sulle 'olgettine'. Lo stesso Mariani e' stato rinviato a giudizio per falsa testimonianza.