Rugby, yoga e teatro sul ciclismo: c'è sport per tutti

Per gli appassionati di sport di Milano e dintorni c'è solo l'imbarazzo della scelta. In questo mese di giugno, sono numerosi gli appuntamenti di rilievo, tra i quali abbiamo selezionato quelli di maggior interesse.

Il 16, 17 e 18 giugno si svolge il torneo di rugby a sette “1st Milan Seven”. Si tratta di una variante del rugby tradizionale, che ha debuttato con successo come sport olimpico alla passata edizione di Rio de Janeiro.

Organizzato dall’A.S. Rugby Milano, in collaborazione con il Circolo Arci Magnolia, l'evento avrò luogo presso il centro sportivo G.B. Curioni, in Via Circonvallazione Idroscalo, 51.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, avrà inizio venerdì 16 giugno alle 20.30 con il triangolare “Old” a 15. Sabato mattina partiranno i due pool 7's maschile di qualificazione, che si concluderanno la sera con le semifinali e le finali del trofeo Silver (3° e 4° classificate pool) e Gold (1° e 2° classificate pool). Domenica invece, ultima giornata della manifestazione, i campi del C.S. Curioni si coloreranno di rosa con il torneo di rugby femminile.

A completare il tutto un’esposizione culinaria in stile Food Truck, un’area spillatrici e, durante il weekend, ben due notti di festeggiamenti organizzate dal Circolo Magnolia.

Inoltre l’A.S. Rugby organizzerà dei campus estivi dal 12 al 30 giugno dedicati a bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 13 anni: dal 12 al 23 giugno i camp polisportivi coinvolgeranno i ragazzi in varie attività sportive, mentre l’ultima settimana sarà dedicata al camp specialistico, tutto rugby.

Dall'11 al 18 giugno chi ama il ciclismo e il teatro potrà godersi lo spettacolo “Gino Bartali – Eroe Silenzioso”, messo in scena dalla compagnia Luna e Gnac Teatro di Bergamo, durante Milano OFF FIL Festival 2017.

Consigliato anche ai ragazzi (dagli 11 anni in su), lo spettacolo dura 60 minuti e prevede un biglietto di ingresso di 10 euro (ridotto a 8 euro e gruppi sopra le sei persone 6 euro a testa).

I biglietti si possono acquistare online sul sito www.milanooff.com, oppure prenotando telefonicamente (seguendo le indicazioni del sito stesso) o presso le biglietterie di Stecca 3.0; Spazio Lambrate e Teatro Libero prima dello spettacolo.

Anche per date e orari, consigliamo di visitare il sito di Milano Off, rassegna che ospita gli spettacoli di 50 compagnie nazionali e internazionali.

Con “Gino Bartali - Eroe Silenzioso”, tratto dal libro "La corsa giusta" di Antonio Ferrara (ed. Coccole Books), Federica Molteni porta in scena la vita straordinaria di un campione che, durante la Resistenza, ha salvato molte vite aderendo come staffetta alla rete partigiana clandestina organizzata dall’arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa. Nel 2013, Bartali è stato dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’Olocausto, per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra mondiale.

Infine, per il 21 giugno, c'è un altro appuntamento con lo Yoga che segna l'inizio dell'estate. In corrispondenza con il solstizio, infatti, cade la Giornata Internazionale dello Yoga istituita qualche anno fa dalle Nazioni Unite.

Oltre alla “Yoga Fairy Night” al Castello Sforzesco, della quale vi abbiamo parlato la scorsa settimana, segnaliamo l'iniziativa di Yoga Milan SSD ARL (Via Signorelli 4 – Milano), che si articola secondo questo programma:

Dalle 13 alle 14 Hatha Yoga con Francesca

Dalle 18 alle 19 Anusara® Yoga Inspired con Mirko

Dalle 19 alle 20 Hatha Yoga Flow con Monic

Dalle 20 alle 21 Yoga dinamico base con Fabio

A seguire, dalle 21.00, alcune ricercatrici universitarie che hanno in passato fatto degli studi su insegnanti e allievi del nostro studio presenteranno i risultati della loro ricerca.

Per partecipare all'iniziativa, è necessario prenotarsi scrivendo all'indirizzo yoghiamo@gmail.com