Rumors: Toti incontra i suoi a Palazzo Lombardia. Ipotesi gruppo autonomo

Totiani in riunione con Toti. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano dopo aver presenziato alla sede Microsoft a Milano per il lancio del progetto C1A0 Expo, e in attesa di presentare Cambiamo! alla Camera, starebbe incontrando i suoi fedelissimi in Regione Lombardia. Non è ancora chiaro infatti quale sarà la linea da tenere nei governi locali: aprire a richieste di rimpasto potrebbe infatti ingenerare una situazione nella quale gli imprevisti sarebbero molteplici. Un'altra lettura è che è in procinto di spaccarsi a metà il gruppo di Forza Italia. Una parte con Cambiamo! e una parte invece fedele al Cavaliere.

