Ryanair: investimento da 100 milioni di dollari su Malpensa

Ryanair, aeroporto di Malpensa: investimento da 100 milioni di dollari su Milano Malpensa

Ryanair punta su Malpensa: annunciato un ulteriore investimento da 100 milioni di dollari su Milano Malpensa dove sara' basato un nuovo aeromobile (ora sono 5 i velivoli di base) per supportare la programmazione dell'estate 2019, che vede l'introduzione di due nuove rotte per Almeria e Madrid, maggiori voli per Heraklion, in aggiunta alle nuove rotte estive verso Berlino Tegel, Kaunas e Tenerife. La programmazione di Ryanair per l'estate 2019 da Milano Malpensa, si legge in una nota, offrira' un totale di 19 rotte e 2,6 milioni di passeggeri p.a. trasportati dallo scalo il prossimo anno, e con una crescita del traffico pari al 16%