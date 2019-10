Sabato e domenica Air Show a Linate

In occasione dell’Air Show a Linate, per cui si prevede un afflusso di circa 150mila persone tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, con spettacoli ed eventi nel corso delle due giornate, la Polizia Locale sarà impegnata con oltre 500 agenti per agevolare il traffico e l’accesso in sicurezza all’area di Linate, e con circa 40 agenti per la prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale con personale dell’Unità Contrasto Abusivismo e dell’Unità Annonaria Commerciale. A questi si aggiungono un centinaio di agenti per la Deejay Ten che si svolgerà domenica 13 ottobre. Viale Forlanini, in direzione Linate, sarà chiuso al traffico veicolare dalle 7 di sabato 12 ottobre fino al completo deflusso dei partecipanti, previsto intorno alle 3 di mattina di lunedì 14 ottobre. Sarà permesso solo l’accesso ai pedoni, esclusa ovviamente una corsia riservata ai mezzi d’emergenza. Anche la parte terminale di via Fantoli sarà riservata esclusivamente ai pedoni partecipanti all’evento. In aggiunta a quanto presente per il Jova Beach Party, sono stati previsti altri due accessi pedonali: uno sempre su viale Forlanini e uno in zona sud, in via Baracca nel territorio di Peschiera Borromeo. Saranno chiuse le uscite di Linate della Tangenziale Est e il traffico veicolare previsto dal centro città in direzione delle tangenziali sarà deviato verso piazza Ovidio, via Mecenate fino a via Fantoli. Per raggiungere i parcheggi di Linate si consiglia di utilizzare la viabilità lungo le statali Paullese e Rivoltana, passando dai Comuni limitrofi, anche per chi proviene da Milano. A seguito dei provvedimenti di limitazione del traffico, l’accesso all’area parcheggi sarà possibile infatti dall’asse della SP14 Rivoltana, raggiungibile dalla Tangenziale Est dalle uscite di Segrate o Rubattino, oppure tramite la SP103 Cassanese. All’area parcheggi si potrà accedere anche utilizzando la SP415 Paullese, raggiungendo la SP14 Rivoltana tramite la SP15Bis di Peschiera Borromeo. Sarà possibile arrivare all’area parcheggi anche da via Corelli, che sarà regolata in modo unidirezionale a seconda delle esigenze di traffico e secondo le indicazionI della Polizia Stradale per garantire la piena funzionalità dell’area. Ma quel percorso è sconsigliato perché molto stretto e in occasione del Jova Beach Party era stato quello con maggiori criticità.Le modifiche alla viabilità prevendono il senso unico di marcia in direzione centro città per la strada provinciale 15b. Sono stati previsti anche i posteggi per moto e biciclette in via Alfonso Gatto e in via Mecenate zona Fantoli, mentre l’area taxi è stata prevista in via Kolbe.