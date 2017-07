Sacco (Ambulanti Confesercenti): "Modificare la direttiva Bolkestein"

Confesercenti

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Il dialogo col ministro Calenda è stato proficuo e ci auguriamo che le modifiche promesse dal governo sulla direttiva Bolkestein siano rapide e recepiscano le ansie e le necessità della categoria”, spiega Franco Sacco, presidente degli Ambulanti di Confesercenti. “A breve la nuova bozza dovrebbe essere presentata alle categorie. Anche perché c’è una gran confusione anche a livello delle amministrazioni locali. Ci sono già numerosi comuni che, senza aspettare le nuove direttive dell’esecutivo, hanno già rilasciato le nuove concessioni. A noi preme che le linee stabilite dall’accordo Stato-Regioni vengano ribadite. In particolare la durata di 12 anni delle concessioni va confermata, per dare garanzia di continuità al lavoro degli ambulanti. Ci sono alcune storture che andrebbero corrette, riguardo all’affitto delle concessioni. Perché se è vero che c’è chi vive sfruttando unicamente questa forma, ci sono anche ambulanti che, costretti a fermarsi – ad esempio -per motivi di salute. L’auspicio – conclude Sacco – è che il ministero utilizzi flessibilità e intelligenza, perché la nostra è una delle categorie più numerose, la più viva e produttiva del commercio italiano”.