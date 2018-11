Saipem, Unicredit, Italiaonline e... Ecco gli affari a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa.

Saipem è stata promossa da alcuni broker. Exane ha alzato la raccomandazione a Outperform da Neutral. Target aggiustato a 4,90 euro da 5,60 euro. HSBC ha portato la raccomandazione a Buy da Hold, target limato a 4,50 euro da 4,60 euro. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Unicredit ha collocato un bond senior non-preferred (obbligazioni che, in caso di problemi finanziari dell’emittente, vengono soddisfatte dopo i crediti chiarografari ma prima di quelli subordinati) a 5 anni per un importo pari a 3 miliardi di dollari nell'ambito del suo US Global Mtn program destinato a un primario investitore istituzionale. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Italiaonline, prima internet company italiana, ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie. L’operazione segue la delibera dell’assemblea degli azionisti dell’aprile 2018. Ma non è tutto. La società è stata promossa da Banca Akros e Banca IMI, che hanno ribadito la raccomandazione Buy e il rispettivo target price a 3,30 e 3,90 euro. Per approfondire clicca qui

Digital360, operatore tecnologico, ha acquistato il 49% di Effettodomino ad un corrispettivo di 300mila euro, arrivando a possedere il totale della società. La quota è stata venduta da Davide Marasco, che sarà componente del consiglio di amministrazione di ICT, la società che incorporerà Effettodomino. Clicca qui per approfondire

Intesa Sanpaolo sotto i riflettori. JP Morgan ha una partecipazione aggregata nella banca pari al 6,952%, di cui l'1,941% con diritto di voto, mentre il resto riguarda altre posizioni lunghe. Secondo gli aggiornamenti Consob, il 3,682% corrisponde a contratti di opzione 'call' (con scadenza tra il 20 dicembre 2018 e il 17 dicembre 2021) e 'put' (con scadenza tra il 20 dicembre 2018 e il 17 dicembre 2022). Notizia disponibile agli abbonati Websim