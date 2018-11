Sala a Idn: "Riconsegneremo 3mila appartamenti sfitti ai milanesi"

Italia Direzione Nord, il sindaco di Milano Sala chiude la due giorni

Il sindaco di Milano Beppe Sala chiude con il suo intervento la due giorni di Italia Direzione Nord alla Fondazione Stelline. Con lui, moderati dal giornalista e responsabile di Affaritaliani.it Milano Fabio Massa, il consigliere regionale M5S Dario Violi.

"Manca un'opposizione? Non tutti sono genuflessi a M5S e Lega, ma il Pd..."

C'è una pax ambrosiana a Palazzo Marino? Ovvero manca una opposizione a Milano? "Le opposizioni sono deboli un po' ovunque - spiega Sala -, sembra che l'opposizione oggi sia l'Europa, il sistema europeo. Come fa il Pd a non farsi sentire? Lo spazio c'è, non sono tutti genuflessi a Lega e M5S. In consiglio l'opposizione c'è. Sugli scali ferroviari il progetto è cambiato e anche molto, ad esempio. Ma tutti sono consapevoli che sia necessario non stare fermi e rilanciare. A Milano oggi c'è una identità forte attorno alla quale si va avanti. E c'è anche orgoglio, l'idea di essere assieme, pur nelle differenze. Io ringrazio l'opposizione perchè ha il senso del momento milanese. Allontanarci dall'Europa oggi sarebbe comunque grave".

E il pentastellato Violi che tipo di opposizione fa in Regione Lombardia, dove governa la Lega alleata a Roma? "Come lombardi dobbiamo andare orgogliosi della nostra identità, del nostro approccio che ci caratterizza e che deve rimanere tale. E così facciamo opposizione anche noi Cinque Stelle in Regione.

La polemica dei termovalorizzatori

Il tema di questi giorni è quello dei termovalorizzatori. Anche a Sala è chiesto un commento sulla battuta di Attilio Fontana che ha proposto di smettere di ricevere nei termovalorizzatori lombardi i rifiuti delle altre Regioni: "Fontana - ha spiegato Sala - ha solo ribadito quello che è il modello lombardo. Però va tenuto conto il fatto che la scienza ancora non riesca a dire una parola definitiva sui termovalorizzatori e c'è molto opinionismo sul tema. Ad ogni modo la politica non deve avere paura di intraprendere programmi di lungo periodo, anche su questo tema".

Un ragionamento non molto lontano da quello di Fontana da parte del pentastellato Violi: "Perchè una Regione dovrebbe bruciare i rifiuti di altri? La Lombardia gestisce i propri rifiuti in autosufficenza. La verità è che si tratta sempre questione di mentalità, il problema di Napoli non lo risolvi con un inceneritore in più, ma con una cultura diversa".

Le Olimpiadi

"Le Olimpiadi? Quando vedrà il progetto, il Governo qualche soldo lo metterà. Io ero ad ogni modo tifoso della candidatura a tre, era qualcosa di differente". Così Dario Violi. Sala: "Quando tutto sembrava perduto l'abbiamo veramente risolta con una telefonata tra me e Zaia. Sinistra e destra ci sono ancora, ma a volte il dialogo deve consentire di trovare soluzioni che travalicano i contenuti".

Quartieri, periferie e... procedure

Sala: "Non siamo stati rapidi come avremmo potuto? C'è un tema di farraginosità delle procedure che è pazzesco. Proprio oggi in Regione con Fontana abbiamo parlato delle case sfitte a Lorenteggio e Giambellino. I soldi ci sono, c'è la volontà di fare, ma abbiamo accumulato un anno e mezzo di ritardo per la farraginosità delle procedure. Siamo passati dal piano periferie al piano dei quartieri, ci abbiamo messo troppo? Sì, ma ora possiamo presentare un progetto importante per ogni quartiere. Stiamo girandoli uno per uno con la Giunta ed abbiamo raccolto ben mille progetti dai cittadini. Vogliamo allargare il momento che Milano sta vivendo anche verso l'esterno, verso le sue periferie. I Navigli? Abbiamo fatto un lungo ascolto in città - spiega Sala -. C'è qualche critica che ritengo minore e gestibile".

Case popolari, Città studi e trasporti pubblici

Case popolari: "Aler e case del Comune non sono integrabili tra loro a livello di scatole societarie, su questo abbiamo convenuto con Fontana. Ma non siamo fermi. Ho chiesto alla mia squadra di recuperare 3mila appartamenti a Milano da riconsegnare entro la fine del mio mandato. E Regione ha detto che tornerà con Aler alla gestione della cura dei cortili ed al portierato, le formule migliorative si trovano". Violi ha incalzato Sala sul futuro di Città Studi, con il trasferimento del Politecnico nell'area di Expo: "Il numero di studenti a Milano negli anni è molto cresciuto - ha commentato Sala -, superando le 200mila unità. Tutti i ragionamenti sono iniziati dal momento che ci si è accorti che gli studenti del Politecnico negli attuali spazi non ci stavano più. Ma tra Bicocca e altre realtà interessate, ritengo che non si sviliranno il futuro ed il ruolo di Città Studi. Ma sarebbe il momento di mettere le carte sul tavolo". Una battuta sui trasporti e sulle "responsabilità" di un player delle dimensioni di Atm rispetto al più vasto territorio dell'hinterland milanese: "Ci fossero integrazioni che vanno oltre al biglietto unico, perchè no?"