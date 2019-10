Sala a vertici Pd: sindaci vengano coinvolti di più, negli altri Paesi è così

"E' giusto coinvolgere i sindaci. Per necessita' ci si confronta oggi, va bene, ma di fatto il confronto deve essere tutto l'anno. Non lo dico come richiesta ma come offerta". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala in collegamento video con l'assemblea dei sindaci e degli amministratori Pd che si è tenuta ieri a Roma. "Io credo che noi sindaci - ha aggiunto - vogliamo essere partecipi ancora di piu' dei destini del Paese. Vedo molta professionalita' nei sindaci e molta voglia di fare la propria parte, esprimo una critica in maniera costruttiva: in molti paesi vedo i sindaci piu' coinvolti di quanto non siano in Italia".