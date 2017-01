Sala: "Agenzia del farmaco, tempi rapidi: dobbiamo essere pronti"

Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco

"Io sono abbastanza certo che la decisione sull'Ema (l'European Medicines Agency, l'Agenzia Europea del farmaco, ndr.), che non vuol dire il trasferimento operativo, avverra' in un tempo non lungo. Secondo me orientativamente da qua alle vacanze estive". Ne e' convinto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine di una presentazione a palazzo Marino, non mostra alcuna incertezza sulla fattibilita' di questo progetto. "Vedrete che sull'Ema - conclude - decideranno in fretta e noi dovremo essere pronti".

Il sindaco di Milano ha anche parlato della delicata situazione che riguarda i dipendenti comunali, con lo sciopero generale indetto dai sindacati per il 3 febbraio: "Con i sindacati ci parleremo, ascolteremo le loro opinioni e loro ascolteranno le nostre". "Le discipline digitali richiedono professionalita' che vanno ricercate - spiega - . Quindi, dal mio punto di vista, ritengo legittimo che si seguano le graduatorie ma quando si vuol fare una cosa del genere, per la citta', si vadano a ricercare le professioni migliori". "Quello che cerco di fare - conclude - e' essere conseguente a quello che ho detto in campagna elettorale dove ho sottolineato la necessita' di lavorare sull'informatizzazione del Comune di Milano".

Una battuta infine anche su Fiera Milano, per la quale la Procura di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria: "Il punto e' capire se ne avremo il tempo. Pero' un management indipendente e non politicizzato e' certamente qualcosa di auspicabile". "Io non voglio entrare nelle decisioni operative della Fondazione Fiera - ha aggiunto - Ne stiamo discutendo. Credo che ci sia una volonta' di lavorare sul cambio del management".

"Io sono partito dai vigili dove la situazione e' evidente pero' mi fa anche paura che poi si butti la croce addosso ai dipendenti del Comune, cosa che io non voglio fare. Voglio avere argomentazioni valide". Così Sala replica cosi' a chi ha chiesto se la stretta sui controlli dei permessi presentati dai vigili, che aveva annunciato, si estendera' a tutto il personale. "Sono controlli complessi - spiega - . Io ero partito parlando della Polizia locale, ho chiesto una verifica perche' bisogna andare a vedere nella concretezza dove sta il problema. Certamente e' qualcosa su cui e' doveroso lavorare. Ci vorra' tempo ma arriveremo a prendere qualche provvedimento".