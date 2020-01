Sala ai Verdi: "Dovrebbero chiedere scusa agli italiani per il loro 2%"



"Da rappresentanti del mondo politico dei Verdi ho sentito accuse e richieste di mie scuse, penso che loro dovrebbero scusarsi con gli italiani perché sono riusciti a raccogliere il 2% a malapena del consenso, mentre in altri Paesi d'Europa sono arrivati anche al 15%". Questa la risposta - come riporta la Repubblica - del primo cittadino di Milano che nell'aula del Consiglio comunale ha replicato in maniera seccata a chi lo aveva chiamato in causa per la vicenda del taglio degli alberi al parco Bassini.



Anche se il Politecnico ha promesso che pianterà almeno 400 alberi il taglio dei 35 esistenti aveva attirato molte critiche a Beppe Sala da più parti: cittadini, comitati civici e Verdi, appunto, avevano protestato fortemente. Ora è arrivata la risposta del sindaco: "Un ambientalismo che è solo del no e della rigidità porta a queste cose, questo è il mio pensiero corroborato da una realtà. I Verdi in Italia oggi non possono vantarsi di niente perché non hanno mai raggiunto una capacità di avere una forza negoziale. A me sta a cuore la questione ambientale vissuta in modo diverso da come è stata vissuta in Italia".