Sala alla Rai: "Potenziare l'informazione a Milano"

SALA CHIEDE ALLA RAI DI POTENZIARE L'INFORMAZIONE A MILANO

"Credo che sia il momento che la Rai faccia qualcosa di piu' per portare parte dell'informazione a Milano, mi sembra doveroso e mi attivero' e chiedero' al Consiglio comunale di fare altrettanto perche' mi sembra giusto che la Rai si decida, dopo tante discussioni, a portare qualcosa a Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine dell'odierna seduta del Consiglio metropolitano.

ASSUNZIONI DIGITALI AL COMUNE DI MILANO

"Va bene rispettare le graduatorie ma in alcuni casi serve ricorrere a professionalita' specifiche, quindi io rispetto il diritto, ma ho come sindaco il dovere di migliorare il funzionamento del Comune: e' evidente che noi sul tema dell'assunzione dall'esterno per il mondo del digitale andremo avanti". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto a margine dell'odierna seduta del Consiglio metropolitano, non arretra di un passo sulla questione relativa alle assunzioni esterne, uno dei motivi per cui e' stato indetto uno sciopero generale del personale di Palazzo Marino. Sala fa sapere di voler incontrare i sindacati, ma al contempo chiarisce di appoggiare le decisioni della direzione generale: "Mi dispiace che lo sciopero sia stato proclamato- continua Sala- e' un diritto quindi non posso entrare piu' di tanto in questa decisione, voglio sottolineare pero' un punto: mi sono sgolato in campagna elettorale a sottolineare la necessita' che il Comune facesse un salto su tutto il tema digitale e dell'informatizzazione e la stessa cosa ha fatto il mio competitor Parisi".