Sala: alleanza Pd-M5S? Difficile con la loro attuale gestione

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e' scettico circa un'eventuale maggioranza "con questa gestione dei cinque stelle", e allo stesso tempo ritiene "importante" che su questo tema dall'interno del Pd "uscisse una voce sola". "Non penso a una maggioranza con il M5s - ha detto a margine di un evento a Milano - non penso con questa loro attuale gestione. D'altro canto penso che molti degli elettori dei cinque stelle sono ex elettori nostri o vicini a noi. Adesso inoltre e' tutto teorico, chissa' quando si andra' a votare. L'unica cosa importante sarebbe che uscisse una voce sola dall'interno del Pd, ce ne sono gia' tante", per questo "voglio essere molto prudente piuttosto che essere troppo diretto e con una posizione precisa".