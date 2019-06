Sala, apertura verso Appendino: "Tra Milano e Torino un collegamento unico"

Sulla pagina FB del Sindaco di Milano, Beppe Sala, appare un post che pare voglia far presagire a una possibile collaborazione con Torino: "Dice bene il Sindaco di Torino Chiara Appendino: le ATP Finals e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono due manifestazione che l’Italia deve essere molto orgogliosa di poter organizzare. Per il nostro Paese sono un’occasione irripetibile per dimostrare il valore e la bellezza che tutto il mondo ci invidia. Già ai tempi di Expo 2015 Milano e Torino hanno lavorato fianco a fianco in termini di promozione e sviluppo, creando di fatto un collegamento unico tra le due città. Spero quindi di incontrare presto Chiara Appendino, per iniziare questo dialogo che può essere di grande beneficio per entrambi i territori".

Il post non è passato inosservato dopo lo scambio di vedute sul ruolo del Piemonte nelle Olimpiadi. "Il sindaco di Torino dice che mette a disposizione gli impianti olimpici, noi come Regione Piemonte, contrariamente a quanto e' stato fatto in passato, siamo anche pronti ad assumerci oneri organizzativi, che vuol dire evidentemente anche oneri economici", ha affermato sul tema il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che oggi ha incontrato la sindaca di Torino Chiara Appendino per discutere di un possibile coinvolgimento del capoluogo piemontese alle Olimpiadi invernali del 2026. "Noi non abbiamo paura - ha aggiunto - siamo una regione che storicamente costituisce l'unico caso di evento Olimpico a livello mondiale che ha avanzato soldi. Abbiamo quindi la forza di saper organizzare bene gli eventi e siamo certi di non farlo a spese dei cittadini piemontesi, anzi il saldo sara' positivo". "In Piemonte - ha detto ancora Cirio - c'e' talmente tanta voglia di avere un pezzo di questo evento olimpico, a cui qualcuno aveva rinunciato, che troveremo anche tante risorse dai privati, ci sono ampie disponibilita'". "Siamo consapevoli - ha concluso il presidente del Piemonte - che in questo momento di festa troveremo freddezza da parte dei vincitori, ma siamo altrettanto consapevoli che quando si cominceranno a fare i conti su tempi e numeri, diventeremo appetibili e preziosi".

Non è tardata la replica di Chiara Appendino al post del sindaco di Milano: "Ringrazio il sindaco Beppe Sala per aver da subito raccolto il mio invito. Entro breve ci incontreremo per impostare un tavolo di lavoro e dare concretezza a questi intenti". Ad affermarlo e' il sindaco di Torino, Chiara Appendino, commentando la disponibilita' espressa dal primo cittadino di Milano per una possibile collaborazione tra Atp Finals e Olimpiadi invernali. "Dal 2021 al 2025 - spiega Appendino - Torino ospitera' le ATP Finals, uno dei piu' importanti eventi sportivi al mondo che in ognuna delle ultime edizioni ha attirato in loco oltre 250mila persone. Milano e Cortina si sono appena aggiudicate le Olimpiadi invernali del 2026, che si terranno a soli 3 mesi di distanza dalla conclusione delle Finals". "Per il bene del Paese - conclude Appendino - adesso bisogna fare rete e collaborare in modo che i nostri territori possano trarre il massimo beneficio dai traguardi appena raggiunti".