Sala: "Pd, gli voglio più bene io di tanti interni. Io leader? Per ora no..."

Sala: "Assistere migranti non è buonismo. Pd? Io gli voglio bene, altri..."

"A volte mi sembra di volere piu' bene al Pd di tanti interni". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il Forum Ansa. L'osservazione arriva riflettendo sui tempi lenti del partito e sulle polemiche sulla sulla esistenza. "C'e' ancora uno spazio per la sinistra - sottolinea - e in questo momento non mi sembra il caso di perdersi in domande se c'e' uno spazio o no. E, comunque, a sinistra c'e' uno spazio che sappia interpretare i cambiamenti". "Ho detto a Zingaretti e Martina che non possiamo aspettare il 3 o il 17 marzo per cominciare a ragionare sulle candidature alle Europee - spiega - il mio appello ai candidati e' di mettersi d'accordo per non dare vantaggi agli avversari".

"Io leader? Per adesso porto a termine il mio impegno con Milano"

Alla domanda se sarebbe disponibile a fare il candidato premier del Pd, Sala replica: "Nessuno mi ha mai proposto di fare il candidato premier per il Pd. Capisco di essere una persona di riferimento nel centrosinistra. Ma per adesso penso a portare a termine il mio impegno con Milano. Le primarie vedono candidati autorevoli, ma io non votero'. Poi chiunque viene a Milano, ci vado"

"Assistere i migranti non è buonismo"