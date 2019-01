Sala: "Aumenti Atm, ecco perchè. No a nuova Trenord". VIDEO

Sala: "Aumenti Atm, ecco perchè. No a nuova Trenord"

"Atm, vorrei parlar chiaro": così il sindaco di Milano Beppe Sala introduce il video da lui pubblicato sul proprio profilo facebook questa mattina. Tre minuti e mezzo per fare il punto su quello che è divenuto il tema centrale di questi giorni, il prezzo del biglietto del trasporto pubblico. "La nostra intenzione - spiega - è di aumentare il biglietto di 50 centesimi, senza toccare gli abbonamenti annuali. Se uno usa sempre i mezzi, avrà impatto zero. Chiedo un piccolo sacrificio per migliorare servizio e pensare al futuro. Prima di tutto devono pensare i servizi di base come il trasporto pubblico". Quindi l'attacco alla Regione: "Per il bizantinismo delle regole italiane, per aumentare i biglietti ho bisogno dell'autorizzazione della Regione Lombardia e la Regione non lo dà. Lasciatemi dire che essere seduto su questa sedia, sulla città che fa il 10% del Pil italiano, che è un modello di sviluppo per tutti, ed essere costretto a chiedere il permesso dell'aumento alla Regione, non mi rende così felice".

"Voglio andare avanti perché non voglio, per oggi e per il futuro, che Atm schiacciata dai costi finisca come Trenord. Il coraggio non mi manca - conclude Sala - così come la voglia di confrontarmi e di lottare. Ma il supporto dei miei cittadini, se credono nella mia opera, è fondamentale".

Il commento di Fontana: "Da Sala appello un po' confuso"

"Credo che Sala abbia fatto un appello un po' confuso. Ha voluto mettere insieme le pere con le mele in modo assolutamente inappropriato. Se vuole creare del terrorismo io rispondo con un sorriso". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , rispondendo ai cronisti in merito all'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che questa mattina su Facebook ha spiegato le ragioni dell'aumento del biglietto singolo Atm a 2 euro. Sala ha inoltre ha spiegato che l'aumento servira' a mantenere il servizio dell'azienda di trasporti milanesi per "non farla diventare come Trenord". "Qui nessuno ha mai contestato che i problemi di Trenord derivino da questioni finanziarie. Il problema di Trenord attiene alla gestione di Ferrovie dello Stato che non ha in questi anni collaborato. Adesso che Fs comincia a collaborare gli ultimi interventi hanno dato qualche piccolo risultato" ha quindi replicato il governatore. Le cose miglioreranno anche per le ferrovie lombarde e "diventeranno grandi risultati quando riusciremo ad usare nuovi treni che abbiamo comprato e che inizieranno ad essere forniti all'inizio dell'anno nuovo" ha specificato. Da parte del primo cittadino, in questo braccio di ferro tra Comune e Regione, dunque "un richiamo assolutamente inappropriato" ha ribadito Fontana.

Sui dubbi di Sala in merito al progetto di allungare la Metropolitana 5 di Milano fino a Monza se non si completera' l'aumento del biglietto singolo Atm a 2 euro per le ostilita' della Regione, Fontana commenta: "Anche questa e' una cosa che sinceramente non capisco. Se lui cambia idea si', puo' diventare un'opera a rischio, ma finanziariamente le risorse ci sono e quindi anche in questo caso e' un richiamo un po' fuori luogo" ha sottolineato Fontana questa mattina conversando con i cronisti sull'argomento. "Lo Stato ha gia' messo a disposizione 900 milioni di fondi, 270 dalla Regione e un po' di soldi messi a disposizione dai comuni" ha quindi spiegato.