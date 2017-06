Migranti, Sala bacchetta la Raggi: "Meno politica e più umanità"

Migranti: Sala, Raggi? Sulla pelle della gente meno politica più umanità

"Sulla pelle della gente bisognerebbe essere meno politici, fare meno campagna elettorale e avere piu' attenzione a quelle che sono le ragioni dell'umanita'". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a cui i giornalisti - questa mattina a margine di un evento all'Urban Center - hanno chiesto un parere sulla moratoria chiesta dalla prima cittadina capitolina, Virginia Raggi.

Sala ha precisato di non voler "commentare quello che si fa Roma" ma che a Milano si andra' "avanti con il modello ipotizzato di accoglienza diffusa". "Rimaniamo fedeli al lavoro che stiamo facendo - ha precisato ancora - dopodiche' ovviamente Roma puo' fare quello che vuole. Rimane il fatto che il problema e' un problema nazionale, quindi e' chiaro che tutti dovrebbero fare la loro parte. In ogni caso, questo e' un tema nelle mani del ministro Minniti, sapra' lui come gestirlo". Nessun "suggerimento" dunque da dare alla collega Raggi: "Me ne guardo bene".