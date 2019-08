Sala candidato premier? Per ora di certo c'è solo lo stop ai monopattini

I milanesi si aspettavano Beppe Sala candidato premier e invece è arrivato lo stop ai monopattini. E’ così, spesso la realtà supera di gran lunga l’immaginazione. Non solo il cerchio magico di Sala aveva lavorato sodo per accreditare la candidatura più inattesa e stravagante del mondo. Perché, in caso di elezioni, Sala si era già portato avanti, aprendo in modo inatteso ai 5 stelle (anti Di Maio). Ma anche nel caso di un governo giallorosso Sala sarebbe a disposizione (ma lui non si è ancora espresso). Immaginazione al potere o realtà? Vedremo nelle prossime settimane. Quel che è certo è che i monopattini si devono fermare, in attesa del regolamento. E anche il modello Milano si arrende alla burocrazia: senza scartoffie tutti fermi.