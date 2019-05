Sala: Centrosinistra? Potrei essere la persona adatta a farlo vincere

"La politica oggi cambia talmente tanto velocemente che oggi potrei dire che posso essere la persona piu' adatta affinche' il centrosinistra vinca, tra un anno vediamo, perche' gli scenari cambiano molto rapidamente". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alla domanda se il segretario del PD, Nicola Zingaretti, pensi a lui come candidato premier del centrosinistra. "Io Zingaretti non l'ho sentito da quando ci siamo visti sul palco - ha aggiunto Sala a margine di un evento a Palazzo Marino -, non l'ho sentito neanche dopo le elezioni. Lo dico con sincerita': la mia via maestra e' la ricandidatura. Rimane il fatto che poi vedremo, ma con una decisione da prendere nel settembre 2020. A quel punto valutero' energie, volonta' e condizioni politiche, perche' quelle sono importanti". Il sindaco ha poi parlato cosi' dei risultati del voto per le europee a Milano: "Certo non posso nascondere che sono contento dei risultati, che sono una riconferma non tanto della forza della sinistra, quanto di quello che a me sta molto a cuore, che e' l'andare oltre all'idea che Sala e' forte in centro e non in periferia. Stiamo guardando i dati in dettaglio e ci sono dei risultati straordinari in quartieri che vengono considerati molto a rischio per noi".