Sala: "Chi si candida deve lasciare Palazzo Marino prima del voto"

Beppe Sala

Giuseppe Sala mette in chiaro che chi nella sua giunta ha "legittime" ambizioni politiche nazionali o regionali deve lasciare Palazzo Marino prima del voto. "Io non voglio fermare nessuno nelle legittime ambizioni di tutti. Non ritengo che ci sara' un grandissimo rimpasto, ma le regole sono chiare: se qualcuno decide di percorrere un'altra via, piu' che legittimamente, deve lasciare il giorno stesso la giunta perche' la cosa che non posso permettere e' che Milano abbia la sensazione di una giunta disattenta", ha affermato il sindaco di Milano, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano delle ricostruzioni di stampa in merito alle ambizioni di alcuni assessori. "In ogni caso scegliero' come ho sempre fatto con la mia testa come ricostruire la giunta, pero' onestamente non mi aspetto una grande migrazione. Chi si candida deve lasciare immediatamente per rispetto della citta'", ha concluso parlando al termine della cerimonia dell'alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica.

"MARCIA PRO MIGRANTI? L'ANNO PROSSIMO FORMULA DIVERSA" - "Ieri ho incontrato tutti quelli che hanno dato una mano sulla marcia del 20 maggio. Il mio messaggio e' per il 20 maggio dell'anno prossimo dobbiamo esserci ancora, ma piu' che con una manifestazione direi di trovare un'altra formula per ricordare il tema e per essere insieme. Non so se sara' il caso di un'altra manifestazione". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sull'opportunita' di replicare la marcia per solidarieta' ai migranti del 20 maggio.