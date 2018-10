Sala, consenso al 60%. "Bene, ma la Lega a Milano avanza"

SONDAGGI: SALA "CONSENSO AL 60%? BENE, MA A MILANO LA LEGA AVANZA"

"Non e' tutto rose e fiori, perche' se il mio consenso e' al 60%, il centrosinistra tutto insieme e' al 35%. E' innegabile che la Lega avanza anche a Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai microfoni di RTL 102.5 questa mattina, commentando il sondaggio Ipsos pubblicato ieri che registrava un consenso per l'Amministrazione comunale intorno al 60%. Sull'avanzata del Carroccio, Sala ha anche aggiunto che "A Milano abbiamo vinto perche' abbiamo proposto un modello che va bene per Milano. Quando sento il capogruppo della Lega (Alessandro Morelli, consigliere comunale e deputato, ndr) dire che bisogna liberare Milano" rispondo che "ai Milanesi non la fai su. Perche' ai Milanesi piace l'idea di una citta' aperta, che valorizza le diversita', che guarda al mondo e all'europa" ha detto Sala.

SALA: "IL GOVERNO PUO' FARE BENE MA FACCIA ATTENZIONE A MILANO"

"Il governo, che è all'inizio e credo possa fare bene, guardi con un occhio di maggiore attenzione Milano e Milano risponderà con capacità e generosità", ha poi detto ancora il sindaco di Milano Beppe Sala, intervenendo all'Assemblea di Assolombarda in corso alla Scala di Miano. Parlando delle infrastrutture, "Se tutti noi abbiamo un credo condiviso sulla necessità del Paese - ha detto Sala - chiediamo che il governo sia al nostro fianco, per esempio su opere come la metropolitana che congiunge Milano a Monza. Dobbiamo trovare una formula per cercare di lavorare assieme. Anche perché noi non abbiamo nessuno spirito indipendentista, nemmeno in economia". Il sindaco ha quindi proposto una sorta di Tavolo Milano: "Sono Prontissimo a lavorare con tutti e sto lavorando con tutti. Milano non si nutre di egoismo economico, perché sa che in tanti territorio del nostro Paese c'è bisogno di noi e noi ci siamo. Però chiediamo che Milano possa continuare ad essere il motore di questo Paese perché se tutto ciò verrà, è chiaro che sarà bene per tutti. Se non avverrà - ha concluso - i milanesi finiranno per guardare fuori, a dimensioni internazionali, oltreoceano, dove sentono che è riconosciuta la reputazione di Milano". Mda/Bos/Rar 20181018T110515Z