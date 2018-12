Sala contestato a Corvetto: "Devi andartene, non sei niente"

Sala contestato a Corvetto dagli antagonisti

"Te ne devi andare. Non sei niente, tornatene nella tua casa di lusso, ti fai vedere solo per tagliare il panettone. Sei un pezzo di m...". Beppe Sala si era recato a Corvetto per tagliare il panettone coi cittadini del quartiere, ma si è ritrovato al centro di una durissima contestazione da parte di un gruppo di antagonisti in piazza Angiliberto, con momenti di tensione degenerati in sputi, insulti e spintoni tra i contestatori e alcuni Alpini presenti.

Al centro della protesta gli arresti avvenuti nei giorni scorsi contro alcuni attivisti del Comitato di quartiere Giambellino – Lorenteggio accusati di gestire le occupazioni abusive delle case popolari, oltre agli sgomberi che avvengono "ogni giorno nel quartiere dove le famiglie vengono messe in mezzo alla strada". A placare i momenti di tensione sono intervenuti alcuni agenti della Polizia locale.

"Se non li avessi contro, vorrebbe dire che non faccio bene il mio mestiere – ha commentato Sala poco più tardi, a margine del taglio del panettone da record in Galleria - Bisogna distinguere, ci sono centri sociali che meritano l'attenzione e che svolgono anche un lavoro importante in alcune zone, quelli erano quattro antagonisti che contestavano perché abbiamo fatto degli sgomberi di case che erano proprio in situazioni illegali". Secondo Sala per le periferie "non c'è una bacchetta magica o una ricetta che va bene per tutto, ma c'è la volontà di andare avanti e noi insisteremo, perché il tema delle periferie ha accompagnato la città per lungo tempo e la soluzione non è immediata. Ma i miglioramenti li vedo e credo che questa sia la via giusta".