Sala: dopo Atp governo finanzi Olimpiadi. Ministro Lezzi: parliamone

Sala: dopo Atp governo finanzi Olimpiadi. Lezzi: parliamone

"Ritengo inconcepibile che vengano messi soldi per Atp e non per le Olimpiadi". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ribadito la sua posizione riguardo alla decisione del governo di finanziare i campionati Atp di tennis a Torino ma di non prevedere di farlo per le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, qualora l'Italia se le aggiudicasse per il 2026. A chi gli ha fatto notare che in Lombardia il Movimento 5 stelle, con il consigliere regionale Dario Violi, sarebbe favorevole ad un finanziamento da Roma per rafforzare la candidatura delle due citta' di Lombardia e Veneto, Sala ha risposto: "Non lo dico da oggi, Violi e' una persona seria che approfondisce le cose, e ha un giudizio personale e ponderato". Tuttavia "non credo che debba fare niente per avere i fondi", "perche' se ci si mette il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e' lui che gestisce le cose".

"In Cdm avevamo capito che per i Giochi, le regioni fossero autosufficienti, pero' se ci sono altre esigenze, da parte nostra c'e' apertura a discuterne. Senza nessuna preclusione". Cosi' Barbara Lezzi, ministro per il sud si espreime sulla questione fondi per le Olimpiadi del 2026, a margine della visita a Made Expo, la fiera dell'architettura ed edilizia in corso alla Rho. Al ministro Lezzi e' stato chiesto cosa pensava sul fatto che poiche' il governo e' intervenuto mettendo soldi per l'Atp, dovrebbe trovare fondi anche per in progetto piu' ambizioso come le Olimpiadi. "Non ne facciamo una questione di bandierine, ma di opportunita', di progetti e soprattutto di ricadute sul territorio. Se prima non avevano esigenze e invece adesso ne hanno ne discuteremo tranquillamente - ha replicato - e'' chiaro che nei limiti delle risorse disponibili cercheremo di aiutare - sottolinea - perche' se si parla di grandi eventi che hanno una ricaduta positiva sui territori noi siamo aperti a discutere".