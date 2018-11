Music Week, Sala duetta con Marracash: "Rap? Mi piacevano i De La Soul"

SALA, DUETTO CON MARRACASH ALLA SANTERIA

Un duetto con Marracash. Protagonista Giuseppe Sala. Il sindaco, intervenuto insieme al rapper a un evento alla Santeria Social Club per Milano Music Week, ha parlato di case popolari e si è cimentato in un duetto hip-hop. "Mi piacevano i Doors e seguivo il Philly Sound. Dell'hip-hop mi sono rimasti nel cuore i De La Soul, ma poi ho dovuto abbandonare la musica per mancanza di tempo: mi fermo al 1994, 'Illmatic' di Nas. Del rap mi arriva che e' un bel modo per raccontare storie - ha proseguito Sala - E mi sembra un bel modo per dare a tanti giovani l'opportunita' di emergere, come per te che sei della Barona".

Proprio del futuro delle periferie si e' parlato molto. "Il modello di una Milano luccicante solo al centro non puo' funzionare: in centro il traino e' stato il privato, sulle periferie la responsabilita' e' pubblica - ha detto il primo cittadino, citando le iniziative della sua amministrazione - Idee e progetti ci sono, adesso anche i soldi perche' stiamo mettendo un miliardo e mezzo sulle periferie", prima di buttarsi nel duetto.