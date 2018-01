Sala: "Gentiloni meglio di Renzi. Ma non tutte le colpe sono di Matteo"

Matteo Renzi e Beppe Sala

Sala: "Gentiloni meglio di Renzi"



"Per me Paolo Gentiloni ha fatto meglio di Matteo Renzi: il rapporto con Renzi non è sempre facile": così il sindaco di Milano Beppe Sala, che ieri è stato ospite negli studi televisivi di La7 prima e SkyTg24 dopo. Ma il primo cittadino milanese ha aggiunto: "Detto questo, esistono le regole, lui è segretario del Pd e le regole vanno rispettate. Io credo di essere più capace di lui di far lavorare insieme le persone ma da qui a dire che tutte le colpe sono di Matteo ce ne corre. Non è facile trovare ministri del calibro di Padoan, Delrio, Franceschini, Minniti". Sala non particolarmente ottimista sull'esito delle Politiche: "Cerchiamo di uscirne bene, un trionfo non sarà".

A La7 il sindaco ha nuovamente respinto ipotesi di un suo futuro politico lontano dalla Madonnina: "Sto programmando per una continuità del centrosinistra e tendenzialmente penso di ricandidarmi, poi vedremo. Il mio interesse comunque è Milano. Sono un partigiano milanese e non ho un altro interesse". Un passaggio anche sull'inchiesta Expo che lo vede coinvolto :"Anche se rinviato a giudizio non mi dimetterei perché ho la coscienza a posto e credo di avere fatto un mezzo miracolo: la mia è stata una corsa contro il tempo dal primo all’ultimo giorno e ho preso le decisioni nell’ambito della legalità per risparmiare tempo. Poi i magistrati faranno il loro lavoro". Ipotesi di dimissioni sarebbero valutate solo in caso di condanna.