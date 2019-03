Sala: "Il 14 marzo incontro Mahamood al Rocket e... lo intervisto"

Sala: "Il 14 marzo incontro Mahamook al Rocket e... lo intervisto"

"Giovedì 14 marzo incontrerò Mahmood al Rocket": l'annuncio lo ha dato il sindaco di Milano Beppe Sala direttamente dal proprio profilo facebook. Nell'ambito della rassegna Milano Good Vibes, il locale in Alzaia Naviglio Grande aprirà gratuitamente le porte a partire dalle 19 per l'inedito format. Che vedrà, come spiega lo stesso Sala, il primo cittadino "intervistare" il rapper vincitore del festival di Sanremo. "Chiederò a lui di parlarmi di come vive Milano e di cosa può fare la nostra città per i giovani. Non vi prometto un duetto. Però, se venite in tanti, magari lo convinciamo a fare un pezzo".