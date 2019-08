Sala in visita alla Casa di L'abilità onlus: "Esempio da seguire"

"Questo pomeriggio ho fatto visita ai piccoli ospiti della Casa di L'abilità onlus, che offre accoglienza residenziale a bambini con disabilità complessa". Lo ha scritto ieri su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala . "Grazie ragazzi, per il tempo trascorso insieme e per la tenacia che voi e le vostre famiglie dimostrate quotidianamente, nonostante tutto - aggiunge -. Grazie anche agli operatori e ai volontari che in questa struttura, come in tante altre nella nostra Milano, si prendono cura dei bambini e delle persone che soffrono e vivono situazioni difficili, in agosto come in ogni giorno dell'anno, senza far mancare un sorriso di conforto. Il vostro impegno è esempio da seguire per tutti noi".