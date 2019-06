Sala inaugura il Palalido: "E' la nuova casa dello sport"

Sala: bene il Palalido, Milano olimpica al 50%



Poco più di 5.300 posti, tutti coperti, 18 metri d'altezza e un aspetto che ricorda un'astronave. Il sindaco Sala alla presentazione del nuovo Palalido non nasconde la sua soddisfazione per quella che definisce "la nuova casa dello sport".



“Finalmente, dopo 9 anni – commenta a margine dell’inaugurazione del Palalido di piazza Stuparich rinnovato, il sindaco Beppe Sala – però a volte le cose vanno così, abbiamo aspettato tanto ma l’impianto è molto bello, molto bello fuori e dentro è anche meglio. Sulle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina il sindaco è cauto, assegna al capoluogo lombardo il 50% delle possibilità, poi dice: “Qualche frutto si vedrà quasi a prescindere, perché anche il palazzetto di Santa Giulia sarà un prodotto della corsa olimpica. Milano ha una fame d’impianti straordinaria, ma in questi anni qualcosa si vedrà. Se dovessimo tornare a casa vittoriosi (con le Olimpiadi ndr) cambierà tutto, perché anche gli interessi di tanti mondi, delle imprese, ma non solo, aumenteranno, com’è successo con Expo”. Ancora sulla contesa con Stoccolma, Sala spiega: “Noi contiamo sul gradimento dei milanesi alle Olimpiadi e poi Milano e Cortina garantiscono pragmatismo. La Svezia può contare sul fatto che non ha mai avuto le Olimpiadi. Ce la giochiamo”. E a proposito di impianti, sul futuro dello stadio di San Siro? “Lo sapremo tra poco, dice il sindaco - credo che Milan e Inter siano abbastanza pronte a consegnarci una proposta che però io non conosco. Vediamo, si tratta di pazientare ancora un po’, credo che prima delle vacanze arriveranno da noi”, conclude.



Milano, riapre il Palalido Allianz-Cloud, sport e concerti



Il Palalido, inaugurato per la prima volta nel 1961, si presenta alla sua seconda inaugurazione in una veste completamente rinnovata. Punto di riferimento dello sport nazionale e internazionale, nonché cornice di alcuni tra i più grandi concerti rock del passato (come le esibizioni di Rolling Stones, Rockets, The Police, Deep Purple, Europe e Zucchero), il Palalido, ora Allianz Cloud, è pronto per tornare a essere il fulcro della vita sportiva (e non solo) meneghina. “Bentornato Palalido – ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Oggi restituiamo ai cittadini milanesi e a tutti gli amanti dello sport un impianto moderno, universalmente accessibile e facilmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblici. L’Allianz Cloud è il luogo ideale per ospitare importanti eventi in città, coniugando l’attenzione all’ambiente ai valori della lealtà, dello spirito di squadra e dell’inclusione che lo sport trasmette a chi lo pratica e a chi lo ama. Per questo motivo, ringrazio di cuore Milanosport e tutte le maestranze che in questi anni hanno lavorato e collaborato per dare una nuova vita al nostro Palalido. Grazie, infine, ad Allianz che ha creduto nel progetto, legando il suo nome a quello di questo storico palazzetto".



“È stato un percorso lungo e a tratti complesso – ha dichiarato l’assessore allo Sport Roberta Guaineri – ma ora siamo davvero contenti: i milanesi e non solo avranno la possibilità di vivere lo sport in centro a Milano, in un impianto polifunzionale e all’avanguardia. E finalmente la squadra di pallavolo di Milano, Power Volley, avrà qui la sua casa. Inoltre sono già tante le manifestazioni di interesse che abbiamo ricevuto per svolgere nella struttura concerti, eventi e convention. Sono certa che l’Allianz Cloud diventerà uno spazio cardine nella vita sportiva e culturale della nostra città”.



“Siamo molto lieti – ha sottolineato Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. – di poter dare il nostro nome allo storico Palalido restituito alla città grazie a questa nuova partnership con il Comune di Milano e con Milanosport. In Italia promuoviamo numerose iniziative di carattere sportivo, culturale e sociale e l’Allianz Cloud, che diventerà anche la casa della squadra di pallavolo maschile Allianz Powervolley Milano, da oggi rappresenta una nuova iniziativa di rilievo a beneficio della città”.



L’Allianz Cloud è caratterizzato da un’affascinante struttura moderna e di design di forma ellittica, con tetto coperto, integrato con pannelli fotovoltaici e isolanti, illuminazione con tecnologia led e modularità dell’impianto di riscaldamento. Uno degli obiettivi che ha guidato la realizzazione del palazzetto è infatti il risparmio energetico in un’ottica di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Punto di forza dell’impianto è il suo animo inclusivo. Questo palazzetto è stato pensato basandosi su criteri di accessibilità universale e optando per soluzioni non discriminanti. Il progetto di rinascita del Palalido è partito da un’analisi delle barriere architettoniche, per poi intraprendere un percorso che ha portato a migliorarne l’accessibilità, la fruizione e il comfort degli spazi. Nel concepire le zone, i servizi e le attrezzature, il palazzetto è stato progettato non solo per lo spettatore con disabilità ma anche per l’atleta con disabilità e per gli altri fruitori dell’impianto sportivo.



Giochi 2026: Malago', bella sfida ma convinto di vincere



''Contro Stoccolma sara' una bella sfida ma sono convinto di vincere''. E' l'opinione del presidente del Coni, Giovanni Malago', sull'assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, le cui votazioni sono in programma il 24 giugno a Losanna. ''E' stato fatto tutto cio' - prosegue durante l'inaugurazione del nuovo Allianz Cloud, l'ex PalaLido - che si poteva fare finora. Ma siccome ci sono altri otto giorni davanti, solo un minuto prima del voto vi potro' dire se sara' stato fatto tutto. Ogni giorno salta fuori qualcosa di nuovo da fare''.