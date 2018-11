Sala: "Incertezze da Governo: bilanci in ritardo e rischio di tagli folli"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Rischia di slittare la chiusura del bilancio del Comune di Milano. Lo ha dichiarato il sindaco Beppe Sala , che punta l'indice contro la mancanza di conferme dal governo: "Eravamo partiti anche con l'idea di riuscire a portare il bilancio rapidamente in consiglio. Oggi non siano nelle condizioni di farlo perche' dal governo in questo momento non si hanno conferme su partite delicate che riguardano il Comune, come Imu e Tasi, e la percentuale da utilizzare nel fondo sui crediti a dubbia esigibilita' - ha osservato - Ho sentito anche altri sindaci, ieri ho parlato con la sindaca Appendino per verificare se aveva le stesse informazioni. Morale: non riusciamo a chiudere i bilanci in tempo breve . Immagino che questo vorra' dire che ci sara' anche quest'anno uno slittamento a inizio anno". E' quindi difficile dire oggi se c'e' spazio per aumentare gli incentivi per esempio, per aiutare i cittadini a cambiare le auto piu' inquinanti, perche' ci sono "delle partite che sono ancora totalmente incerte". "Se per esempio non avessimo i rimborsi dell'Imu-Tasi sarebbe un disastro - avverte Sala - La meta' dei comuni italiani andrebbe in crisi. E anche noi saremmo costretti a tagli folli. Aspettiamo di chiarire tutto e poi vedremo". (imprese-lavoro.com)