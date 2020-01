Sala incontra Raggi e De Magistris, più responsabilità e fondi ai comuni

Vertice oggi in Campidoglio tra i sindaci Beppe Sala, Virginia Raggi e Luigi de Magistris. L'obiettivo, come spiega la sindaca Raggi su Twitter, è quello di portare avanti insieme una battaglia per le relative città, dove i Comuni possano avere più responsabilità e accesso diretto a fondi per trasporto pubblico, ambiente, igiene urbana, manutenzione scuole e case popolari. I tre sindaci puntano dunque a snellire la burocrazia per poter elargire più servizi per i cittadini.