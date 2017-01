Sala: "Intitolare una via a Craxi? Si può fare". E il Pd si spacca

SALA: "INTITOLARE UNA VIA A CRAXI? SONO FAVOREVOLE AL DIBATTITO, VEDIAMO COSA NE PENSA MILANO"

"Sono favorevole a riaprire il dibattito. Mi piacerebbe pero' sentire che cosa ne pensa la citta'". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto cosi' oggi ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse favorevole o no all'intitolazione di una via della citta' a Bettino Craxi. La posizione di Sala e' di ascolto rispetto "all'opinione della citta'", tanto che si e' detto favorevole a "riaprire un dibattito per stabilire il piu' possibile la verita' storica", in riferimento ad un periodo "difficile" per la storia italiana.

Il sindaco lo ha dichiarato oggi durante la manifestazione organizzata per la posa delle pietre d'inciampo che ricordano gli ebrei deportati durante la seconda guerra mondiale. Casualmente la manifestazione si e' tenuta in corso Magenta 55, proprio a fianco alla sede storica del Partito socialista italiano, che si trovava al civico 57. La proposta di intitolare una via al leader del Partito socialista italiano era emersa durante il periodo della giunta presieduta da Letizia Moratti nel 2009; poi l'idea si era arenata. Oggi il dibattito sulla figura del leader socialista si e' riaperto in occasione della visita del ministro degli Esteri Angelino Alfano ad Hammamet, luogo dove 17 anni fa Craxi mori'.

L'apertura di Sala ha subito trovato naturale sponda nelle parole della figlia di Craxi, Stefania, che ha detto: "Sono convinta che la storia dirà che Craxi ha sempre fatto il suo dovere verso l’Italia ed è giusto che la sua Milano lo ricordi".

PD SPACCATO SULLA PROPOSTA DI SALA - Ma le parole del sindaco hanno subito creato reazioni contrapposte. Soprattutto all'interno del Pd. Cauto ma non aprioristicamente contrario il segretario metropolitano Pietro Bussolati: "Ci vuole cautela ma al tempo stesso vanno riconosciuti i meriti della figura politica di Craxi". Di altro segno il commento dell'assessore Pierfrancesco Majorino: "Non cambio idea. Per me Craxi è un esempio negativo. Non c’è bisogno di una via". Anche a centrodestra non c'è comunione di idee, con Forza Italia che, per bocca di Mariastella Gelmini, apparirebbe favorevole e la Lega Nord che resta sulle storiche posizioni contrarie. L'idea di una via intitolata a Craxi è stata giudicata "inaccettabile" da Patrizia Bedori (M5S) e Basilio Rizzo, così come da Antonio Di Pietro, pm di Mani pulite.