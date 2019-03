Sala: "Leale al Pd, ma guardo con favore a nuove formazioni"

La sinistra deve "continuare a coltivare il sogno maggioritario di Walter Veltroni, attualizzandolo e modernizzandolo" ma "credo che una nuova sinistra debba nascere non dal solo Pd". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi a margine dell'incontro con l'omologo napoletano Luigi de Magistris a Palazzo Marino, dal titolo "Milano-Napoli, uniti nella diversita'".

In generale, ha osservato, "la sinistra fa fatica a immaginare alleanze", ma pensare di essere maggioranza "se non nascono altre anime e si coprono altri spazi lo vedo difficile" ha aggiunto il sindaco. Ferma la stima nei confronti del Partito democratico, che dovrebbe comunque essere sempre il perno dell'asse: "Non posso che confermare che guardo con lealta' al Pd, che mi da il grosso del supporto in giunta e consiglio, ma guardo con favore anche alla nascita di nuove formazioni. Perche' oggi lo spazio che Pd presidia e' troppo limitato e quindi bisogna trovare formule", spiega. Il primo cittadino fa anche presente di aver "parlato ieri" con il neosegretario dem Nicola Zingaretti "che manifesta la volonta' e la capacita' di allargamento". Su un punto garantisce infine che "si battera'": "Largo ai giovani e lo vedremo gia' dalle candidature europee".

"Olimpiadi, ho apprezzato le parole di Mattarella"

"Ho molto apprezzato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella" sulle Olimpiadi invernali del 2026 a cui Milano e' candidata assieme a Cortina. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi a margine del suo incontro con l'omologo napoletano, Luigi de Magistris, parlando con i giornalisti che gli chiedevano di commentare l'intervento del capo dello Stato, il quale oggi ha manifestato il suo "sostegno" al progetto, utile a suo avviso "non solo per le due citta' ma per tutto il Paese".

"I tempi ormai stringono - ha spiegato Sala - la decisione verra' presa il 24 giugno e la nostra proposta e' molto concreta e molto forte. Serve il supporto politico, quindi l'intervento di oggi" di Mattarella "e' quanto mai gradito: lo sentiro' per ringraziarlo e spero che il governo faccia la sua parte" ha aggiunto Sala. L'esecutivo dovra' in particolare lavorare sul piano diplomatico, "perche' ci sara' una parte degli 87 che voteranno anche sentendo l'umore politico del loro Paese" ha considerato il primo cittadino.

De Magistris, asse Milano-Napoli contro "onda nera"

"L'asse Milano-Napoli puo' essere un baluardo democratico contro l'onda nera". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando con i giornalisti oggi a margine del vertice con il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, nella sede del municipio milanese. Un'iniziativa seguita alla visita di Sala nella citta' partenopea il 26 febbraio, per unire due citta' "che stanno andando forte". E che quindi vogliono rappresentare un'alternativa "contro questo Governo che il sindaco di Napoli definisce "nero", "perche' non e' verde, che e' il colore dell'ambiente, ne' giallo che e' un colore luminoso: non puo' mai essere giallo un governo se pensa di abbattere chi ha la pelle nera". Il capoluogo lombardo e quello campano "stanno dimostrando con i porti aperti e le manifestazioni di piazza che c'e' un Paese reale e diverso da quello descritto dal governo Salvini-Di Maio".