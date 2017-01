Sala: "Milano, basta grattacieli, ora case a prezzi contenuti per i giovani"

affitto casa

Emergenza abitativa a Milano, ieri nella commissione congiunta Casa/Politiche Sociali è stata illustrata, alla presenza dell'assessore Rabaiotti, la delibera di Giunta per l'emissione di un avviso pubblico finalizzato all'individuazione di operatori interessati a destinare a locazione transitoria immobili per far fronte a situazioni di particolare urgeza. "L’Amministrazione mette in campo nuove misure di sostegno alle politiche dell’abitare, per trovare soluzioni efficaci alle migliaia di famiglie sfrattate che a causa della caduta di reddito, non sono più in grado di pagare l'affitto del canone libero", recita una nota del Pd.

Il Comune di Milano recependo un finanziamento di Regione Lombardia di 672.925 euro destinato ai Comuni ad alta tensione abitativa, ha ritenuto necessario utilizzare tali risorse ad iniziative di contrasto a situazioni di emergenza abitativa conseguenti a sfratti di abitazioni private o a nuclei rimasti senza tetto a causa di eventi improvvisi.

"Verranno prese in considerazione le proposte di beni immobili per locazione temporanea per un periodo minimo di 18 mesi e massimo di 5 anni, sono esclusi gli immobili di proprietà del Comune affidati a qualsiasi titolo a terzi. I beneficiari saranno i nuclei sfrattati o destinatari di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole, cui non sia ancora stato assegnato un alloggio Erp, con un reddito familiare ISEE inferiore a 26mila euro. Verrà data precedenza a chi ha reddito più basso, gli sfrattati, infine, non devono avere altro alloggio disponibile sul territorio della Regione Lombardia", chiarisce la nota del gruppo consiliare del Pd.

Gli immobili che verranno messi a disposizione da privati potranno avere le caratteristiche di unità abitativa oppure di fabbricati a destinazione residenziale, ricettiva a residenza comunitaria o comunque idonea a ospitare persone, potranno esse messe a disposizione singole camere dotate di servizi igienici almeno ogni due nuclei familiari e massimo 6 posti letto, essere dotati di spazio cucina anche comuni. L'Amministrazione erogherà ai soggetti attuatori, per mezzo dell'Agenzia Sociale per la locazione "Milano Abitare", un contributo, per un periodo massimo di 18 mesi, a parziale copertura del canone dovuto dagli inquilini degli alloggi o delle camere in locazione transitoria che va da 200 euro mensili per moni-bilocali o camere in strutture recettive fino a 600 euro per unità abitative con tre o più camere da letto.

"E' un provvedimento importante - dichiara Simonetta D'Amico, presidente della commissione Casa LLPP Erp - volto a contrastare l'emergenza abitativa che ha colpito in maniera pesante anche la fascia media della cittadinanza. Una separazione, la perdita di reddito di uno dei familiari, il precariato e la disoccupazione, sono le cause della situazione emergenziale che vivono numerose famiglie che si sono sempre rivolte al mercato privato, che mai avrebbero pensato di essere sotto sfratto e che si trovano a dover presentare domanda per un alloggio popolare. La delibera di Giunta segna il primo passo verso la realizzazione dei cosiddetti alberghi sociali; potranno essere messi a disposizione dai privati non solo unità abitative ma anche strutture recettive con camere e spazi comuni. La finalità è la realizzazione di modelli abitativi solidali con l'obiettivo, non solo di dare un tetto a chi è senza casa ma anche di ricostruire quella rete sociale che spesso viene a mancare a chi è in difficoltà. L'Amministrazione sta mettendo in campo numerose azioni, ora però tocca ai privati dimostrare un diversa mentalità nel contrastare l'emergenza abitativa mettendo a reddito i propri immobili vuoti".

Angelica Vasile, Presidente della Commissione Politiche Sociali, conclude così: "la forza di questo provvedimento consiste anche nel gioco di squadra fra i vari assessorati, Casa e Politiche Sociali, sono fermamente convinta che possiamo fare molto se affrontiamo i problemi della città trasversalmente soprattutto quando si tratta di aiutare le fasce più deboli della popolazione. Milano è la città della solidarietà, e sono certa che anche questa volta saprà mostrare la sua generosità verso i cittadini in difficoltà."

Beppe Sala: "Basta grattacieli, servono più case a prezzi contenuti"



Queste invece le parole del sindaco di Milano Beppe Sala: "Non c'è più spazio per le grandi speculazioni immobiliari: non c'è richiesta, e spero che quell'epoca sia finita. I nostri grattacieli sono belli, ma servono più case a prezzi contenuti", per fare di Milano "sempre più una città per i giovani: nella questione abitativa stiamo intervenendo e cercheremo di dare il buon esempio".