Sala: "Milano Next buona possibilità. Difendo scelta aumento biglietti Atm'

"Mi pare una buona possibilità in senso generale- afferma Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul progetto di Milano Next di gestione dei mezzi pubblici -, perché mette insieme delle eccellenze, però da qua a dire che è sostenibile ho bisogno prima di sentire gli uffici". Il sindaco spiega che "è stata portata una richiesta agli uffici, io ho chiesto a loro, prima di commentare e di esprimere una mia opinione, di verificarla, dicendo agli uffici del comune che non voglio dare nessuna indicazione politica perché da questo punto di vista non si tratta di giudicare politicamente quello che è il volere, ma piuttosto di capire tecnicamente se questa è una buona proposta o meno. Prima aspetterò che gli uffici mi facciano una loro relazione -ha ribadito - e poi mi esprimerò". La proposta, dice Sala, "l'ha avanzata il consorzio stesso". Sull'aumento della tariffa del biglietto per i mezzi urbani, Sala afferma "non c'è nessuna correlazione".

"Il tempo per discutere è finito, si tratta a questo punto di andare avanti e chiederò alle forze politiche che mi sostengono di andare avanti con le decisioni senza perdere troppo tempo. Nella mia attitudine c'è un tempo per discutere, un tempo per decidere e un tempo per fare le cose", afferma il Sindaco, sull'aumento delle tariffe dei biglietti per i mezzi urbani. "Ne stiamo parlando da troppo tempo - continua-, è il momento di chiuderla, rimane il fatto che a mio giudizio i milanesi non saranno neanche toccati, perché la maggior parte dei milanesi utilizza gli abbonamenti, però di fronte alle critiche da parte anche dell'opposizione dico: avete anche una buona occasione, potete fare la prossima campagna elettorale promettendo il ritorno del biglietto a 1.50 euro e io spiegherò perché è molto più importante portare avanti la qualità dei servizi che mezzo euro che è pagato soprattutto da utenti occasionali". Sulla possibilità di avere un biglietto ridotto per tratte ridotte, il sindaco dice, "lo faremo, più avanti, una volta verificata la possibilità. Però se ogni volta continuiamo a mettere un'altra ipotesi sul tavolo allora non si chiude mai".