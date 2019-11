Sala: Milano sostiene Venezia. Raccolta fondi alla Scala per La Fenice

Il sindaco Beppe Sala ha annunciato un'iniziativa di aiuto a Venezia, colpita in questi giorni dall'acqua alta, sulla sua pagina Facebook: "Milano a sostegno di Venezia. Venerdì 29 novembre il Teatro alla Scala alzerà il sipario per una rappresentazione straordinaria del trittico di balletto con il Boléro di Ravel e i fondi raccolti saranno destinati al Teatro La Fenice che ha subito pesanti danni per l’acqua alta e ha momentaneamente sospeso le attività. Lo abbiamo concordato con il Sovrintendente Alexander Pereira, su proposta dei sindacati dei lavoratori della Scala. Un’iniziativa che mi rende orgoglioso, una testimonianza concreta di solidarietà alla città. Milano è sempre stata vicina ai Comuni in difficoltà e lo fa ancora una volta con un atto concreto e tangibile."