Milano Progressista: "No a taser alla Polizia Locale"

Il gruppo consiliare di Palazzo Marino Milano Progressista chiede al sindaco Giuseppe Sala di non dotare il Corpo di Polizia Locale di pistole a impulsi elettrici (taser). Secondo il gruppo consiliare si tratta di "dispositivi particolarmente pericolosi, specie nei confronti dei soggetti piu' vulnerabili, e lesivi dei diritti fondamentali della persona"

L'utilizzo dei taser, secondo quanto riportato dal provvedimento, "distrarrebbe la Polizia Locale dai compiti che le sono propri e senza l'assolvimento dei quali la vivibilita' della citta' risulterebbe fortemente compromessa". L'adozione dei taser da parte delle Polizie Municipali dei Comuni con piu' di 100.000 abitanti e' infatti previsto dal decreto sicurezza promulgato dal presidente della Repubblica lo scorso 3 dicembre.

Il gruppo Milano Progressista sottolinea poi come "diversi organismi internazionali intergovernativi e non governativi, tra i quali il Comitato Onu contro la Tortura, hanno stigmatizzato l'uso della pistola Taser in quanto potenzialmente mortale e mai realmente sostitutiva di armi da fuoco". E' quanto chiesto nel documento depositato dal gruppo consiliare di Palazzo MarinoMILANO Progressista.