Sala non ha bisogno dei “senza se”. Lo spillino di Mario Rossi

Beppe Sala e Debora Serracchiani

Compito di un amministratore – ancor prima che occuparsi degli schieramenti e del politicamente corretto – è badare al buon senso, nell’interesse dei cittadini. Certo senza perdere la rotta. E quando Deborah Serracchiani, nella sua terra, ha fatto questa scelta, spiegando con parole semplici, che chi è ospite, magari gradito, non può approfittare con la violenza di tale ospitalità, si è tirata addosso le contumelie della sinistra “senza se e senza ma”. Sorprende e non poco che al partito degli irriducibili – quelli che non si accorgono che la presenza di migranti senza controlli si traduce spesso, nelle grandi città, in una sequela di atti intimidatori e violenti a danno dei cittadini – si sia iscritto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Si, lo stesso che per amor di sobrietà ha sfidato l’ira renziana non schierandosi alle primarie Pd. Ebbene il pragmatico Sala non ha trovato niente di meglio che criticare la collega Serracchiani, per prepararsi a marciare con la fascia tricolore (o forse no) a favore del libero ingresso dei migranti nella nostra città. La decisione del manager prestato alla civica amministrazione forse è dovuta al fatto che Sala pensa di aver bisogno – per tenere in piedi la sua giunta - degli amici “senza se e senza ma”, quelli che (all’ombra di Majorino e Pisapia) hanno organizzato la manifestazione del 20 maggio, per spalancare, senza gli opportuni controlli, le porte di Milano ai migranti. Dopo Sala-Che Guevara (in campagna elettorale,) oggi abbiamo un Sala terzomondista. La prossima tappa potrebbe vedere un Beppe Sala solcare le acque dei Navigli a bordo di una imbarcazione targata Greenpeace. In vista del referendum.