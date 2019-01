Sala e Pisapia, ricordatevi l'antifurto. Corona, ok il partito ma il libro...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta l'antifurto. Oggi farò una rubrica davvero stupida, ma va bene così, ogni tanto. Hanno rubato a casa di Beppe Sala. Hanno rubato a casa di Giuliano Pisapia. Il sindaco e l'ex sindaco. Entrambi non avevano inserito l'antifurto. Eh sì, forse fare il sindaco davvero stressa al punto che ci si scordano le cose basilari. Ok, detta questa minchiata, passiamo alle cose serie (si fa per dire): Fabrizio Corona ha deciso di fare un partito. E fin qui, nulla di nuovo. La cosa incredibile è che ha anche deciso di scrivere un libro. E qui, proprio siamo nella fantascienza.