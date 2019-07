Sala e Pisapia si congratulano con Sassoli per la nomina all'Europarlamento

"L'elezione al Parlamento Europeo di David Sassoli e' una vittoria per l'Italia, per l'Europa e per i progressisti", l'ex sindaco di Milano ed eurodeputato Giuliano Piasapia. "E' bene - aggiunge - che all'annuncio della elezione di Sassoli la nostra Camera dei Deputati abbia voluto riservare un lungo applauso. E' un segnale importante che il Paese, spesso diviso, da' all'Europa. E' bene che, ancora una volta un italiano, sia chiamato a guidare la massima espressione democratica dell'Europa Unita". Per Pisapia "Sassoli ha tutte le qualita' umane, politiche e professionali per servire al meglio il Parlamento Europeo in una fase cosi' delicata per il futuro dell'Unione. Sapra' sicuramente attingere al meglio alla lezione di Altiero Spinelli e sapra' dare nuova linfa al cammino per un' Europa sempre piu' giusta, piu' democratica, piu' rispettosa dei diritti".

Contento della nomina anche il Sindaco Beppe Sala: "David Sassoli e' il nuovo Presidente del Parlamento Europeo. Una grande notizia per tutti noi e per il nostro Paese", ha scritto su Twitter commentando l'elezione di Sassoli alla presidenza dell'assemblea di Strasburgo. Anche da parte del sindaco "Congratulazioni e buon lavoro" al neo eletto.