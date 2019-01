Sala preoccupato: 'Manovra penalizza le grandi città'

Il sindaco Sala dichiara di essere preoccupato per la manovra "'mette in difficoltà alcune città, specie le città grandi". Aggiungendo: "Il vero rischio per la città di Milano che io vedo è sulla qualità dei servizi". Nessuna stangata in vista per i cittadini di Milano però: "non toccheremo le tasse neppure le esenzioni ma i cittadini si devono aspettare un decadimento dei servizi", ha affermato Sala ricordando che oltre al tema risorse c'è quello di 'quota 100' che porterà a una diminuzione dei dipendenti pubblici, e meno dipendenti vuol dire quasi sempre anche meno servizi.