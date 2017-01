Sala: "Presto incontrerò Campo Dall'Orto per lo spostamento Rai". VIDEO

SPOSTAMENTO RAI A MILANO. SALA: "INCONTRERO' A BREVE CAMPO DALL'ORTO"

"Ho chiamato Campo Dall'Orto (dg della Rai, ndr) e l'ho invitato a venire a Milano. Non ho un'idea precostituita, dico solo che, siccome si è tanto parlato dell'ipotesi di portare qualcosa a Milano, credo che sia il momento di riflettere. È anche il momento che chiariscano al sindaco se ci sono reali intenzioni". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento in corso Magenta, a chi gli chiedeva se ci sono stati contatti con i vertici Rai dopo l'appello di portare l'informazione a Milano.

"CENTRI DI PRODUZIONE RAI SU INDUSTRIA, FINANZA E CREATIVITA' A MILANO"

"Ho sentito - ha aggiunto - parlare di Tg2, ho sentito parlare di centri di produzione di contenuti che sono vicini alla cultura e alla tradizione milanese, all'industria, alla finanza e alla creatività. A me interessa che qualcosa si faccia. Credo che Milano lo meriti. Credo anche che sia un bene per la Rai, però Campo Dall'Orto verrà a Milano. Adesso ci stiamo accordando, certamente non molto in là, nei prossimi giorni per poter cominciare a fare una riflessione serena", ha concluso il primo cittadino.

SALA: "SABATO INCONTRO I SINDACATI, SONO CONVINTO DEL NOSTRO OPERATO"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrerà sabato i sindacati dei dipendenti di Palazzo Marino dopo la rottura sul piano occupazionale che la giunta sta mettendo a punto e la proclamazione di uno sciopero in programma il 3 febbraio per tutti i dipendenti del Comune. Lo ha riferito lo stesso primo cittadino a margine della posa della prima Pietra d'inciampo della città, oggetto che ricorda i cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. "Lo scopo dell'incontro con i sindacati non è esattamente quello di scongiurare lo sciopero, ma capire cosa si può fare e soprattutto vorrei che, siccome non li ho ancora incontrati personalmente, vorrei che sentissero anche le mie ragioni perché sono estremamente convinto di quello che stiamo facendo, ovviamente io sentirò le loro. Credo che ci incontreremo sabato" ha detto Sala.