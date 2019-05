Sala pronto per un secondo mandato? Ci penserà nel 2020

In un'intervista pubblicata per i 1000 numeri del quotidiano 'Tomorrow', Giuseppe Sala ha raccontato i suoi primi anni da sindaco di Milano e sull'eventualita' di un secondo mandato nel 2021, ha risposto "Giuro che non voglio pensarci adesso. C'e' un momento preciso: andro' in vacanza nell'estate 2020 e decidero' al rientro". Su Milano e il futuro della città, il sindaco ha sottolineato: "Abbiamo costruito un percorso che traccia lo sviluppo della Milano del 2030, che non e' solo il Piano di Governo del Territorio. Nei prossimi due anni dobbiamo vedere qualcosa di concreto: ad esempio, in una citta' universitaria voglio vedere nascere nuovi studentati, colmare un po' la differenza tra centro e periferie, fare nuovi passi avanti nell'ambito della promozione internazionale di Milano. Stiamo ripensando l'agenzia dello sviluppo sul modello di London and Partners". Il complimento che lo inorgoglisce di piu'? Quando si sente dire 'Non l'ho votata, ma oggi la voterei', mentre la critica che piu' gli ha dato fastidio ultimamente e' quella sull'aumento del biglietto Atm a 2 euro, aggiungendo: "Invito a prendere la metropolitana a Londra o a New York per comprendere come la nostra sia anni luce avanti eppure altrove il biglietto costa piu' che da noi". Sala ha concluso l'interivista dicendo "Non penso mai a cosa fare per farmi rieleggere, ho l'ansia di fare le cose per lasciare una traccia profonda Mi piacerebbe che tra quindici anni dicessero 'quello li' ha fatto l'Expo e poi e' stato un buon sindaco di Milano".