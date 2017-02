Sala: "Regione, primarie da fare prima dell'estate"

Beppe Sala

"Sono estremamente convinto che le primarie siano da fare, e da fare abbastanza presto, a ridosso delle vacanze". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle primarie del centrosinistra per le elezioni regionali, a margine della presentazione del Salone del Mobile. "Non ho in mente candidati - aggiunge . Ricordo che si votera' fra fine gennaio e fine febbraio, quindi non manca molto. Dunque bene le primarie e bene a giugno-luglio, in modo da essere pronti per le votazioni".

Per il convegno su Bettino Craxi organizzato per il 17 marzo dalla Fondazione Craxi e Forza Italia "in realta' non ho ricevuto nessun invito ma se potro' ci andro', perche' puo' essere interessante". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha replicato cosi' a chi chiedeva della sua eventuale partecipazione al convegno dedicato allo scomparso leader del Psi.