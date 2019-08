Sala e Renzi, nuovo feeling: dopo gli scontri la pace. Inside

di Fabio Massa

Da Roma, i renziani puri se lo sussurrano. I renziani purissimi di Milano, giachettiani, sorridono e se lo raccontano nei conciliaboli segreti. La grande guerra di Milano è finita. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, il sindaco ha ripreso a parlarsi con l'ex premier Matteo Renzi. Una svolta quasi epocale. Cinica, se si vuole. E figlia del nuovo clima politico, nel quale Renzi ha riacquistato centralità dopo la giravolta che lo ha portato dal "senzadime" all'opzione pentastellata. Un testacoda che lo ha riallineato al primo cittadino, che sta seguendo la questione nazionale con estrema attenzione e che era sulla linea del dialogo con i 5 stelle da mesi. E, poi, i messaggi, i whatsapp, qualche chiacchiera. Dei contenuti, nessuno conosce i dettagli, salvo quelli che filtrano da Roma e da Milano. Ma il canale è riaperto, pare. Per farci che, ancora non si capisce. Politica, ovviamente. Nessuno dei due però si scorda che cosa li aveva divisi: quella proposta "indecente" di lasciare gli onori dell'apertura di Expo a Montezemolo dopo essersi caricati gli oneri del lavoro day-by-day. E poi, ancora, l'assenza di Milano da qualunque tavolo di trattativa. Il rapporto "mediato" dal bergamasco Maurizio Martina, con il quale pure il sindaco ha avuto alti e bassi, malgrado la riconoscenza per la gestione della vicenda Expo. Insomma, la storia tra Matteo e Beppe è stata complicata. Ora, sono vicini. Si parlano, in una fase nella quale, vista la confusione, tutti stanno parlando con tutti.

fabio.massa@affaritaliani.it