Sala-Renzi, torna il sereno. Ema, Regionali, Comunali: ecco cosa si sono detti

Fare il punto sull'attuazione del 'patto per Milano' e sulla candidatura milanese a ospitare la sede dell'agenzia europea del farmaco nel 'post Brexit'. A rinvigorire il "lavoro di squadra" su questi due temi e' servito, secondo quando si apprende dal Nazareno, l'incontro tra Matteo Renzi, Giuseppe Sala e Maurizio Martina, stamane nella sede nazionale del Pd, a Roma. Nel primo incontro dopo il 'gelo' dei mesi scorsi in seguito alla decisione di Sala di non schierarsi alle primarie dei Democratici, il segretario del Pd e il sindaco del capoluogo lombardo hanno pero' parlato anche di regionali lombarde, stando a quanto viene riferito da fonti di Palazzo Marino. E, in particolar modo, si sarebbero entrambi trovati d'accordo sul fatto che al momento e' prematuro avanzare candidature di possibili sfidanti di Roberto Maroni non essendo ancora chiara la data delle regionali, che potrebbe essere prima della scadenza naturale della legislatura (primavera 2018) in abbinamento con eventuali politiche anticipate. Sala ha poi chiarito - viene aggiunto - che sta facendo volentieri campagna elettorale per i candidati del centrosinistra alle Comunali nel Milanese ma allo stesso tempo rivendicato la sua autonomia e "indipendenza".

Renzi, Martina e Sala si sono in particolar modo soffermati sul tema Ema e sulla possibilita' di aggiudicarsi la sede dell'agenzia europea del farmaco che dovra' traslocare da Londra in seguito all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Non a caso, Renzi ne ha parlato stamane a Ore Nove, l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di 'Pd Bob'. Siamo "tutti impegnati", ha detto, "perche' Milano possa ottenere la vittoria nella competizione tra citta' per ospitare l'Ema, e' una competizione tosta, ma Milano ha tutte le condizioni per farcela". Ma il lavoro di squadra riguarda anche la citta' metropolitana e l'attuazione del patto per Milano, ovvero l'intesa programmatica siglata nel settembre 2016, con Renzi a Palazzo Chigi, che prevede interventi per un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro a sostegno dello sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale di Milano e dell'area metropolitana.