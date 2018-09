Milano, Sala: "Ricandidarmi? Oggi direi di sì, mi sento tagliato"



Il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del nuovo libro del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana nell'ambito della festa de l'Unità, ha detto che se avesse le energie si ricandiderebbe per lo stesso ruolo di primo cittadino.



"Credo di essere uno molto determinato, voglio essere concentrato su un obiettivo - ha spiegato Sala - Credo di essere tagliato per il mestiere di sindaco, considero la possibilità di un nuovo mandato. Dipende come mi sentirò fra due anni, se avrò le energie, se dovessi davvero averle, direi di sì alla ricandidatura. Mi piace sentirmi parte dei destini della città, lavorare sul futuro di Milano che è sulla strada per essere una grandissima metropoli internazionale".