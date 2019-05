Sala: "Ricandidarmi è opzione numero uno. E a Salvini rispondo che..."

Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricandidarsi nel 2021 resta "l'opzione numero uno" ma la decisione "non arrivera' ne' prima ne' dopo il settembre 2020". Il primo cittadino ne ha parlato con i cronisti oggi a margine di un convegno della Cgil all'Universita' Statale di Milano. "Per serieta' - ha spiegato - dato che il lavoro del sindaco non e' facile, anzi e' molto faticoso, decidero' durante le vacanze del 2020 se trovare le energie fisiche e mentali per altri 5 anni". E l'opzione due? "E' sempre quella di occuparsi di politica" ha replicato Sala, specificando: "Non ho voglia di tornare al mondo manageriale; potrei anche farlo, ma credo che il mio contributo sia in politica. Poi bisogna anche verificare le condizioni".

Il sindaco ha anche risposto a Matteo Salvini, che ha detto di voler vincere le amministrative di Milano del 2021. "Lo ha ribadito, ma in questa prova della verita' (le Europee, ndr), noi abbiamo non solo resistito, ma anche migliorato". "Tanto - ha aggiunto poi il primo cittadino - le elezioni si vincono nel momento in cui si fanno. Mancano due anni e quindi io non sto a commentare le dichiarazioni". Sala ha colto l'occasione per sottolineare ancora cio' che lo ha reso particolarmente soddisfatto del risultato di ieri, cioe' il successo ottenuto dal centrosinistra nelle periferie. "Non e' che periferie e centro siano la stessa cosa, ci mancherebbe altro, ma certamente il nostro impegno e' sicuramente lo stesso e un po' di risultati si stanno vedendo. Io penso che sia ora di finirla con questa retorica delle periferie insicure che non funzionano. La mia soddisfazione e' che spero che ora la smetteranno di dire che sono forte in centro e debole in periferia, perche' cosi' non e' stato alle elezioni", ha detto il sindaco, precisando in conclusione che "tutto cio' e' la fotografia di oggi. Noi andremo avanti a lavorare e poi ci si vedra' tra due anni o forse prima, chissa'..."