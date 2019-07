Sala, rimpasto in tempi rapidi ma no a grandi cambiamenti

Dopo l'abbandono della delega alle politiche sociali da parte dell'ormai ex assessore Pierfrancesco Majorino nella giunta milanese si vede all'orizzonte un rimpasto, che pero' "non sara' un grande rimpasto: saranno cambiamenti molto limitati, anche perche' non e' detto che questo risolva tutte le necessita'". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del suo intervento ad un'iniziativa di Assolombarda, questa mattina, su Leonardo "Genio e impresa". Un'altra incognita e' quella del voto anticipato a livello nazionale: "Finche' non si capisce se si va a votare, cosa per me ancora possibile" si rischierebbe "una possibile ulteriore destabilizzazione della giunta". In ogni caso "interverremo rapidamente in questi giorni, ma non vi aspettate grandi cambiamenti" ha assicurato Sala.

Sulla scelta delle persone che guideranno Milano verso le Olimpiadi 2026 il sindaco ha dichiarato: "Si deve partire da persone che non hanno legami politici". Le preoccupazioni del primo cittadino "sono due": da un lato trovare "una formula che permetta di garantire il controllo pubblico e il rispetto delle regole, ma che permetta anche velocita'"; dall'altro "la scelta delle persone". "Bisogna prima capire i ruoli poi scegliere le persone e non rischiare di fare il contrario" ha ribadito. In ogni caso "si parte dalla governance", ovvero dalle "procedure e dalla scelta delle procedure giuste". In Italia infatti "c'e' tanta gente di valore".